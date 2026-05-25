विदेशी निवेश की निकासी धीमी हुई, मई में करीब 6,500 करोड़ रुपये निकाले

चीन-केंद्रित फंडों से अप्रैल से 79 बिलियन डॉलर निकले

भारतीय बाजारों से 11 हफ्तों में करीब 6 अरब डॉलर (550 अरब रुपये) निकलने के बाद अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। हालांकि, कुछ पुराने निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं।

भारत ही नहीं, बल्कि दूसरे उभरते हुए बाजारों में भी पैसा निकलने का यह सिलसिला जारी है। लगातार 6 हफ्तों से ऐसा हो रहा है। चीन पर केंद्रित फंडों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिन्हें अप्रैल से अब तक 79 अरब डॉलर (7,300 अरब रुपये) का घाटा हुआ है।

हाल ही में दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों से भी भारी मात्रा में पैसा बाहर गया है। भले ही पैसिव ETF ने इस झटके को कुछ कम किया हो, लेकिन फाइनेंशियल और ब्रोकरेज फर्म एलारा का कहना है कि निवेशकों का रुख अभी भी सतर्कता वाला है।

इसकी वजह यह है कि AI और कमोडिटीज को लेकर, जो दुनियाभर में उत्साह था, वो अब ठंडा पड़ता दिख रहा है।