जुलाई में UPI से हुए 29.88 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेन-देन
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इस साल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जुलाई में UPI ने 23.66 अरब लेन-देन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिनका कुल मूल्य 29.88 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
यह आंकड़ा इस साल मई में बने पिछले रिकॉर्ड से भी ऊपर है। इससे साफ पता चलता है कि अब डिजिटल पेमेंट्स हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं।
रोजाना औसतन 76.3 करोड़ लेन-देन हुए
पिछले महीने औसत के हिसाब से हर दिन UPI से करीब 76.30 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका रोजाना का कुल मूल्य 96,383 करोड़ रुपये था।
पिछले एक साल में लेन-देन की संख्या में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और इसके कुल मूल्य में भी 19 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।
बड़ी बात यह है कि UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अब यह 10 देशों में व्यापारियों को भुगतान के लिए भी काम करता है। इससे दूसरे देशों में पैसे भेजना अब और भी आसान हो गया है।