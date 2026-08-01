जुलाई में UPI से हुए 29.88 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेन-देन

पिछले महीने औसत के हिसाब से हर दिन UPI से करीब 76.30 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका रोजाना का कुल मूल्य 96,383 करोड़ रुपये था।

पिछले एक साल में लेन-देन की संख्या में 22 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और इसके कुल मूल्य में भी 19 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

बड़ी बात यह है कि UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अब यह 10 देशों में व्यापारियों को भुगतान के लिए भी काम करता है। इससे दूसरे देशों में पैसे भेजना अब और भी आसान हो गया है।