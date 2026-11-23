भारतीय ग्राहक विशेषज्ञों के बताए स्किनकेयर-हेयरकेयर उत्पादों पर ज्यादा करते हैं भरोसा
भारत में त्वचा विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए स्किनकेयर और हेयरकेयर उत्पादों का बाजार 2025 में 5,900 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 2030 तक 10,400 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
आजकल लोग ऐसे उत्पाद खोज रहे हैं, जो वाकई असरदार हों और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी हों, लेकिन कई लोगों को अभी भी ऊंची कीमतों और विशेषज्ञों की सलाह पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
ऑनलाइन बिक्री में 23 प्रतिशत का उछाल
ऑनलाइन बिक्री में हर साल करीब 23 प्रतिशत की तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि जहां अधिकांश ग्राहक (90 प्रतिशत) मार्केटिंग के दिखावे के बजाय विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं लगभग आधे लोग यह नहीं जानते कि क्लिनिकल टेस्टिंग का वास्तविक मतलब क्या होता है?
इन उत्पादों तक पहुंच भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर महानगरों से बाहर के इलाकों में जहां त्वचा विशेषज्ञ से मिलना हमेशा आसान नहीं होता है।