ऑनलाइन बिक्री में हर साल करीब 23 प्रतिशत की तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि जहां अधिकांश ग्राहक (90 प्रतिशत) मार्केटिंग के दिखावे के बजाय विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं लगभग आधे लोग यह नहीं जानते कि क्लिनिकल टेस्टिंग का वास्तविक मतलब क्या होता है?

इन उत्पादों तक पहुंच भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर महानगरों से बाहर के इलाकों में जहां त्वचा विशेषज्ञ से मिलना हमेशा आसान नहीं होता है।