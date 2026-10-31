व्यावसायिक क्षेत्र में बैंक कर्जा 17.5 लाख करोड़ रुपये के पार

बैंकों से मिलने वाले लोन में तो बहुत उछाल आया, लेकिन कंपनियों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बहुत कम जारी किए। पिछले साल जहां 1.5 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी हुए थे, वहीं इस बार केवल 0.3 लाख करोड़ रुपये के ही बॉन्ड जारी हुए।

इसकी मुख्य वजह यह थी कि बढ़ते यील्ड के कारण बॉन्ड कम आकर्षक लगने लगे। लोन की मांग सभी सेक्टर्स में बढ़ी है। इसमें मध्यम आकार के उद्योगों ने सबसे आगे रहते हुए 31.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की।

माइक्रो और छोटे उद्योगों में भी 23 फीसदी की वृद्धि हुई और बड़े उद्योगों ने भी अच्छी बढ़त हासिल की। सर्विस सेक्टर में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, खासकर शिपिंग और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में भी लोन देने की यह तेजी जारी रहेगी।