IMF प्रमुख ने AI को बिना नियमों के बताया फॉर्मूला वन से भी खतरनाक रेस

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर सभी को सचेत करते हुए कहा है कि बिना कड़े नियमों और नैतिकता के यह तकनीक समस्या सुलझाने के बजाय और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है।

बैंकॉक में IMF और विश्व बैंक की बैठक के दौरान उन्होंने AI को विकसित करने की मौजूदा होड़ की तुलना एक ऐसी फॉर्मूला वन रेस से की, जिसमें कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता। यह रेस तेज तो है, लेकिन बहुत खतरनाक भी।

उनके अनुसार, कंपनियों को अपने स्तर पर ही नियम बनाने चाहिए, जिसमें सरकारें भी बातचीत और सुझावों के जरिए शामिल हों।