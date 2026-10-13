IMF ने AI के अति-प्रचार और साइबर हमले को लेकर दी चेतावनी

रिपोर्ट बताती है कि भले ही AI तकनीकी तरक्की को तेज कर रहा है, लेकिन इसके आर्थिक फायदों को शायद थोड़ा ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है।

ऐसे में अगर निवेशकों का भरोसा डगमगाता है तो बाजार को बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा, ज्यादा जटिल साइबर हमलों, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और सख्त मौद्रिक नीतियों के कारण बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे वित्तीय दुनिया अब पहले जितनी स्थिर नहीं दिख रही है।

IMF के मौद्रिक और पूंजी बाजार विभाग के उप निदेशक अथानासियोस वामवाकिडिस ने कहा, "चीजों को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत है।"