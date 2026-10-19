AI से होने वाले साइबर हमले वित्तीय सिस्टम्स के लिए बने खतरे, IMF ने चेताया

AI केवल हमलावरों को ही मजबूती नहीं दे रहा, बल्कि इसका इस्तेमाल बचाव के लिए भी हो रहा है। इसी वजह से यह तकनीक के हथियारों की दौड़ जैसी स्थिति बन गई है।

समस्या तब और गंभीर हो जाती है, जब कई बैंक कुछ ही चुनिंदा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स पर निर्भर करते हैं। अगर, उनमें से कोई एक भी काम करना बंद कर दे तो इससे जुड़ा हुआ कामकाज और पैसों का लेन-देन भी रुक सकता है, जिससे क्रेडिट और दूसरी वित्तीय सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

IMF का मानना है कि हमें मजबूत साइबर सुरक्षा नियम बनाने, घटनाओं की बेहतर रिपोर्टिंग करने और बाहरी टेक्नोलॉजी साझेदारों की कड़ी जांच करने की जरूरत है, ताकि हमारा वित्तीय सिस्टम सुरक्षित रहे और बिना किसी रुकावट के चलता रहे।