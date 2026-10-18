AI के कारण एशिया में 10 फीसदी नौकरियों की मांग घटी

हैरानी की बात तो यह है कि अभी एशिया की केवल लगभग 6 प्रतिशत कंपनियां ही AI के हुनर वाले लोगों को ढूंढ रही हैं। भारत और एशिया के कुछ दूसरे उभरते देशों को शायद शुरुआती दौर में इससे उतना असर न पड़े क्योंकि वहां ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी और ऐसे दूसरे कामों में लगे हैं, जिन पर AI का सीधा प्रभाव कम पड़ता है।

IMF का सुझाव है कि अगर, शिक्षा, री-स्किलिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए तो युवा तकनीक के बदलते दौर में खुद को आसानी से ढाल पाएंगे।