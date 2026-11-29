इकेया (IKEA) भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अगले 5 सालों में कंपनी यहां अपना उत्पादन दोगुना करने का इरादा रखती है।

वह अपने कुछ कामकाज को चीन से भारत लाने की योजना भी बना रही है, जिसमें भारत में वर्किंग चेयर (काम करने वाली कुर्सियां) बनाना भी शामिल हो सकता है।

IKEA का यह बड़ा बदलाव दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। खासकर, बेंगलुरु में हाल ही में खुले उसके नए उत्पाद विकास केंद्र के बाद यह अहमियत और भी बढ़ गई है।