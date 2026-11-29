IKEA भारत में 5 साल में दोगुना करेगी उत्पादन, चीन से समेट रही काम
इकेया (IKEA) भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अगले 5 सालों में कंपनी यहां अपना उत्पादन दोगुना करने का इरादा रखती है।
वह अपने कुछ कामकाज को चीन से भारत लाने की योजना भी बना रही है, जिसमें भारत में वर्किंग चेयर (काम करने वाली कुर्सियां) बनाना भी शामिल हो सकता है।
IKEA का यह बड़ा बदलाव दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। खासकर, बेंगलुरु में हाल ही में खुले उसके नए उत्पाद विकास केंद्र के बाद यह अहमियत और भी बढ़ गई है।
आधे उत्पाद भारत में ही बनाने का लक्ष्य
IKEA चाहती है कि वह भारत में जो भी सामान बेचे, उसमें से आधा भारत में ही बना हो। हालांकि, यह तभी हो पाएगा, जब आपूर्तिकर्ता उसकी मांग पूरी करने में सक्षम हों।
कंपनी पर्यावरण का ख्याल रखते हुए जिम्मेदारी से प्रबंधित जंगलों से मिली लकड़ी का इस्तेमाल करने पर भी खास ध्यान दे रही है।
बेंगलुरु में खुला उसका नया उत्पाद विकास केंद्र नवाचार की रफ्तार बढ़ाएगा। यह डिजाइनर्स को स्थानीय निर्माताओं से जोड़ेगा, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) की भूमिका देश के भीतर और दुनियाभर में और ज्यादा मजबूत होगी।