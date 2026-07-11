IIT खड़गपुर के 2 दोस्तों के बनाए AI स्टार्टअप ने जुटाए करीब 550 करोड़ रुपये बिज़नेस Jul 11, 2026

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के एक पूर्व छात्र ने बताया है कि कैसे उन्होंने 22 साल की उम्र में एक 'गीगा' नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक प्रतिष्ठित PhD प्रोग्राम छोड़ दिया।

ChatGPT के लॉन्च के साथ आए बड़े बदलाव को भांपते हुए उन्होंने और उनके कॉलेज के दोस्त ईशा दीने ने सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए सुरक्षित और अच्छी वेतन वाले करियर के ठुकरा दिया।

अब उनके AI वेंचर ने सफलतापूर्वक 6.1 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) जुटा लिए हैं और वे कई बड़े क्लाइंट्स को सेवाएं दे रहे हैं।