इंडियन गैस एक्सचेंज ला रहा IPO, IEX बेचेगी अपनी हिस्सेदारी

इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) ने हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपने आंरभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए कागजात जमा किए हैं।

यह भारत का पहला सरकारी मान्यता प्राप्त गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह IPO पूरी तरह से शेयरों की बिक्री (ऑफर फोर सेल) होगा, जहां इसकी मालिक कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) अपने 1.671 करोड़ शेयर बेचेगी। IEX के पास IGX के करीब आधे शेयर हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जिम्मा एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल संभाल रहे हैं।