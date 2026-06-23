एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो इन बातों को जानना आपके लिए है बेहद जरूरी

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खर्च और पेमेंट पर हमेशा नजर रखें

एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने पर कई बार लोगों को ज्यादा खर्च करने का एहसास होने लगता है। इससे बिना योजना के खरीदारी बढ़ सकती है और बकाया राशि भी ज्यादा हो सकती है। अगर किसी कार्ड का भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए हर कार्ड की ड्यू डेट और बकाया राशि पर नजर रखना बेहद जरूरी है।