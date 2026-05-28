IEA ने मध्य पूर्व तनाव को ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संकट बताया 

वैश्विक ऊर्जा निवेश 3,400 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद

वैश्विक ऊर्जा निवेश 2026 के अंत तक 3,400 अरब डॉलर (करीब 3.15 लाख अरब रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से करीब 2,200 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) बिजली ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, कम उत्सर्जन वाले ईंधन, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, विद्युतीकरण और दक्षता उपायों में लगाया जाएगा।

तेल में निवेश अनिश्चितता और देरी की वजह से 500 अरब डॉलर (करीब 46,500 अरब रुपये) से नीचे गिरता जा रहा है, जबकि अमेरिका और कतर के बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से प्राकृतिक गैस पर होने वाला खर्च बढ़ रहा है।

इसके अलावा, बिजली ग्रिड और बैटरी स्टोरेज में 650 अरब डॉलर (करीब 60, 400 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश होगा, क्योंकि देश भविष्य की बाधाओं से खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं।