पश्चिम एशिया संकट के चलते IEA ने जारी किया 32.5 करोड़ बैरल तेल

IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बताया, "11 मार्च को IEA की सामूहिक कार्रवाई के तहत घोषित करीब 32.5 करोड़ बैरल तेल अब तक जारी किया जा चुका है। यह मूल रूप से तय किए गए 40 करोड़ बैरल का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "इस कदम ने आपूर्ति के अंतर को भरने और ऐसे मुश्किल समय में बाजारों को विश्वास दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे बाजार स्थिर बने रहे हैं।"

अपना 80 फीसदी से ज्यादा तय तेल जारी करने के बाद IEA अब G-7 नेताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। इन नेताओं ने 10 करोड़ बैरल और तेल की व्यवस्था करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुलाकात की थी।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिफाइनरी पर हमले और डीजल की कम आपूर्ति लगातार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनी हुई है।