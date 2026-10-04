पश्चिम एशिया संकट के चलते IEA ने जारी किया 32.5 करोड़ बैरल तेल
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अभी तक करीब 32.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी किया है, ताकि दुनियाभर में चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुई आपूर्ति की दिक्कतों को कम किया जा सके। यह उसकी घोषित मात्रा का 80 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा है।
यह बड़ा कदम 11 मार्च को घोषित सामूहिक कार्रवाई का हिस्सा है। इसका लक्ष्य डीजल की गंभीर कमी से निपटना है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई समस्याओं के कारण और बढ़ गई है।
तेल आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी
IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बताया, "11 मार्च को IEA की सामूहिक कार्रवाई के तहत घोषित करीब 32.5 करोड़ बैरल तेल अब तक जारी किया जा चुका है। यह मूल रूप से तय किए गए 40 करोड़ बैरल का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है।"
उन्होंने कहा, "इस कदम ने आपूर्ति के अंतर को भरने और ऐसे मुश्किल समय में बाजारों को विश्वास दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे बाजार स्थिर बने रहे हैं।"
अपना 80 फीसदी से ज्यादा तय तेल जारी करने के बाद IEA अब G-7 नेताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। इन नेताओं ने 10 करोड़ बैरल और तेल की व्यवस्था करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुलाकात की थी।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिफाइनरी पर हमले और डीजल की कम आपूर्ति लगातार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनी हुई है।