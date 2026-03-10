IDFC फर्स्ट बैंक ने धोखाधड़ी मामले के निपटारे के लिए किया 645 करोड़ रुपये का भुगतान

IDFC फर्स्ट बैंक ने धोखाधड़ी मामले में 645 करोड़ रुपये का भुगतान किया है

क्या है खबर?

IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार से संबंधित संस्थाओं के खातों में धोखाधड़ी से जुड़े दावों के निपटारे के लिए 645 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उसने शुरुआत में 590 करोड़ रुपये के हेरफेर का अनुमान लगाया है, लेकिन इससे 55 करोड़ रुपये अधिक का भुगतान किया है। बैंक ने कहा, "हम पुष्टि करना चाहते हैं कि ये दावे उसी घटना से संबंधित हैं और उसी शाखा से जुड़े हैं। कोई अन्य दावा लंबित नहीं है।"