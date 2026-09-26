IDFC फर्स्ट के CEO बोले- AI लाएगा बैंकिंग की सबसे बड़ी क्रांति

ये डिजिटल और कागज रहित कर्ज देने की प्रक्रियाएं छोटे व्यवसायों और कम आय वाले ग्राहकों के लिए लोन लेना आसान बनाती हैं। GST रिटर्न जैसे डाटा का इस्तेमाल करके इनसे लोन मंजूरी जल्दी मिलते हैं और वित्तीय पहुंच भी बढ़ती है।

वैद्यनाथन ने कुछ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान पर लगाए गए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को डिजिटल भुगतान के लिए एक अच्छा कदम बताया। साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि AI के कई फायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, ताकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ-साथ ग्राहकों के हितों की सुरक्षा भी बनी रहे।