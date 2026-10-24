IDFC फर्स्ट बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में हुआ दोगुना

बैंक की उधार देने से होने वाली शुद्ध ब्याज आय (NII) 21 फीसदी बढ़ गई है। इसके साथ ही बैंक के लोन की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है क्योंकि बैड लोन (खराब कर्ज) घटकर 1.32 फीसदी रह गए हैं।

जमा पूंजी में सालाना आधार पर लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और लोन 30 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं। खास बात यह है कि विदेश में कोई ब्रांच न होने के बावजूद बैंक ने विदेशी निवेशकों से FCNR(B) जमा के जरिए 34,390 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग भी हासिल की है, जिसे S&P ने 'BBB-' का दर्जा दिया है।

इसके अलावा, बैंक में बड़े पदों पर बदलाव भी होने वाले हैं। एक बड़े पद पर 10 मई, 2027 से नई नियुक्ति होगी, वहीं एक और अहम पद पर 1 जून, 2027 से दोबारा नियुक्ति की जाएगी।