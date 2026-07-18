IDBI बैंक ने पहली तिमाही में दर्ज किया 2,115 करोड़ रुपये का मुनाफा

बैंक के कुल कर्ज में 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब 2.58 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं, वहीं ग्राहकों की जमा राशि में भी 10 फीसदी का इजाफा हुआ है और यह आंकड़ा 3.25 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय में भी 10 फीसदी की वृद्धि हुई है।

साथ ही, इसका परिचालन मुनाफा 2,168 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है।

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPAs) घटकर 2.30 फीसदी रह गए हैं। पूंजी की मजबूती भी बढ़ी है, जिसका सबूत CRAR का 26.92 फीसदी का मजबूत स्तर है। कुल मिलाकर IDBI बैंक के लिए यह तिमाही सभी मोर्चों पर काफी अच्छी रही है।