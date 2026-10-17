IDBI बैंक का दूसरी तिमाही में 39 फीसदी गिरा मुनाफा, जानिए क्या है वजह
IDBI बैंक का वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही का शुद्ध मुनाफा 39 फीसदी कम होकर 2,205 करोड़ रुपये रह गया। इसका मुख्य कारण पिछले साल हुई एकमुश्त निवेश बिक्री से मिली बड़ी बढ़त थी। अगर, उस एकमुश्त बिक्री के असर को हटा दें तो बैंक का मुनाफा असल में 14 फीसदी बढ़ा है। यह बताता है कि बैंक का सामान्य कारोबार मजबूत स्थिति में है।
सकल NPA 2.12 फीसदी रहा
शुद्ध ब्याज आय (NII) में 49 फीसदी की गिरावट के बावजूद IDBI बैंक ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार किया है। बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) अनुपात सुधरकर 2.12 फीसदी हो गया और कुल NPA अनुपात घटकर 0.17 फीसदी पर आ गया। बैंक की जमा राशि में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं कर्ज देने में 18 फीसदी का इजाफा हुआ।
इसके अलावा, बैंक का चालू खाता और बचत खाता (CASA) अनुपात 43.82 फीसदी तक पहुंच गया और उसका कुल ब्याज मार्जिन बढ़कर 4.11 फीसदी हो गया। कुल मिलाकर बाजार की चुनौतियों के बावजूद बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छे से बनाए हुए है।