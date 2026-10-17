IDBI बैंक का दूसरी तिमाही में 39 फीसदी गिरा मुनाफा, जानिए क्या है वजह

शुद्ध ब्याज आय (NII) में 49 फीसदी की गिरावट के बावजूद IDBI बैंक ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार किया है। बैंक का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) अनुपात सुधरकर 2.12 फीसदी हो गया और कुल NPA अनुपात घटकर 0.17 फीसदी पर आ गया। बैंक की जमा राशि में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं कर्ज देने में 18 फीसदी का इजाफा हुआ।

इसके अलावा, बैंक का चालू खाता और बचत खाता (CASA) अनुपात 43.82 फीसदी तक पहुंच गया और उसका कुल ब्याज मार्जिन बढ़कर 4.11 फीसदी हो गया। कुल मिलाकर बाजार की चुनौतियों के बावजूद बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छे से बनाए हुए है।