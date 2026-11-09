ICICI सिक्योरिटीज ने TTK प्रेस्टीज के शेयर को खरीदने की दी सलाह

TTK प्रेस्टीज ने ट्राइ-प्लाई कुकवेयर जैसे लोकप्रिय उत्पादों की बदौलत अपनी बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। कंपनी मांग और लागत में आने वाले बदलावों के हिसाब से कीमतों को लचीला रखने की योजना बना रही है।

कंपनी का प्रबंधन अब ब्रांडिंग, नए आइडिया लाने (इनोवेशन) और अपना वितरण नेटवर्क बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

इसका मकसद यह है कि कंपनी बाजार में हमेशा आगे रहे और उसका काम सुचारू ढंग से चलता रहे। इन सभी कदमों ने ICICI सिक्योरिटीज को यह अपग्रेड देने में बड़ी भूमिका निभाई है।