ICICI सिक्योरिटीज ने TTK प्रेस्टीज के शेयर को खरीदने की दी सलाह
ICICI सिक्योरिटीज ने TTK प्रेस्टीज को 'खरीदें' रेटिंग दी है। साथ ही इसकी लक्ष्य कीमत 725 रुपये तय की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जिसके बाद यह अपग्रेड दिया गया है।
घरेलू बाजार में मजबूत मांग और अपनी मुख्य उत्पाद श्रेणियों में कंपनी के सुधारों ने इन नतीजों को बेहतर बनाने में मदद की है। प्रीमियम उत्पादों जोर देने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से भी कंपनी को फायदा मिला है।
ट्राइ-प्लाई के दम पर बढ़ाई बाजार हिस्सेदारी
TTK प्रेस्टीज ने ट्राइ-प्लाई कुकवेयर जैसे लोकप्रिय उत्पादों की बदौलत अपनी बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। कंपनी मांग और लागत में आने वाले बदलावों के हिसाब से कीमतों को लचीला रखने की योजना बना रही है।
कंपनी का प्रबंधन अब ब्रांडिंग, नए आइडिया लाने (इनोवेशन) और अपना वितरण नेटवर्क बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।
इसका मकसद यह है कि कंपनी बाजार में हमेशा आगे रहे और उसका काम सुचारू ढंग से चलता रहे। इन सभी कदमों ने ICICI सिक्योरिटीज को यह अपग्रेड देने में बड़ी भूमिका निभाई है।