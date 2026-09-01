HDFC में नेतृत्व की हलचल के बावजूद ICICI सिक्योरिटीज ने कायम रखी अपनी रेटिंग
ICICI सिक्योरिटीज ने हाल ही में HDFC बैंक का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 920 रुपये तय किया है और इस पर अपनी 'बाय' (खरीदें) रेटिंग कायम रखी है। यह फैसला बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशिधर जगदीशन के अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद पद छोड़ने की खबर के बाद लिया गया है।
हाल ही में बैंक को कुछ नियामकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। साथ ही, नीति से जुड़े मामलों के चलते पूर्व चेयरमैन को अप्रत्याशित रूप से अपना पद छोड़ना पड़ा था।
बैंक में उत्तराधिकार की अनिश्चितता
जगदीशन के पद छोड़ने से इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि बैंक का अगला मुखिया कौन होगा? बैंक के भीतर से नेतृत्व के विकल्प सीमित हैं और बाहर से किसी को चुनने पर परंपरा से जुड़ी दिक्कतें या नेतृत्व में अस्थिरता का जोखिम हो सकता है, जो नए MD और CEO आएंगे, उन्हें बैंक की बैलेंस शीट को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ सकता है।
इससे थोड़े समय के लिए बैंक की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। इन सब बातों के बावजूद ICICI सिक्योरिटीज को वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक बैंक की लोन ग्रोथ (13-14 फीसदी) और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) करीब 14 फीसदी रहने की उम्मीद है। इसी वजह से आकर्षक मूल्यांकन के चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को बनाए रखा है।