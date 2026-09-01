HDFC में नेतृत्व की हलचल के बावजूद ICICI सिक्योरिटीज ने कायम रखी अपनी रेटिंग

जगदीशन के पद छोड़ने से इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि बैंक का अगला मुखिया कौन होगा? बैंक के भीतर से नेतृत्व के विकल्प सीमित हैं और बाहर से किसी को चुनने पर परंपरा से जुड़ी दिक्कतें या नेतृत्व में अस्थिरता का जोखिम हो सकता है, जो नए MD और CEO आएंगे, उन्हें बैंक की बैलेंस शीट को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ सकता है।

इससे थोड़े समय के लिए बैंक की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। इन सब बातों के बावजूद ICICI सिक्योरिटीज को वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक बैंक की लोन ग्रोथ (13-14 फीसदी) और रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) करीब 14 फीसदी रहने की उम्मीद है। इसी वजह से आकर्षक मूल्यांकन के चलते उन्होंने अपनी रेटिंग को बनाए रखा है।