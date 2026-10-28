ICICI सिक्योरिटीज ने L&T के शेयर से बंपर कमाई का लगाया अनुमान
ICICI सिक्योरिटीज ने लार्सन एंड टुब्रो (L&T) पर सकारात्मक राय रखी है। उसने इसके शेयर खरीदने की सलाह दी है और इनकी लक्ष्य कीमत 4,450 रुपये रखी है।
यह इसलिए है क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में L&T को पिछले साल के मुकाबले 24 फीसदी ज्यादा नए ऑर्डर मिले हैं। इन नए ऑर्डर्स के दम पर कंपनी की कुल ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 8.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
ऑर्डर 10-12 फीसदी बढ़ने की उम्मीद
बढ़ती लागतों के बावजूद L&T ने अपने मुख्य कारोबार से होने वाली आय में 20 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि उसे 10 लाख करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन के चलते आने वाले समय में 10 से 12 फीसदी की दर से नए ऑर्डर मिलते रहेंगे।
कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। उसने अपने नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को 4.1 से घटाकर 1.7 फीसदी पर ला दिया है। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव कंपनी को भविष्य की वृद्धि के लिए और भी मजबूत बनाता है।