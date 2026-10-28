ICICI सिक्योरिटीज ने L&T के शेयर से बंपर कमाई का लगाया अनुमान

बढ़ती लागतों के बावजूद L&T ने अपने मुख्य कारोबार से होने वाली आय में 20 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि उसे 10 लाख करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन के चलते आने वाले समय में 10 से 12 फीसदी की दर से नए ऑर्डर मिलते रहेंगे।

कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है। उसने अपने नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को 4.1 से घटाकर 1.7 फीसदी पर ला दिया है। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव कंपनी को भविष्य की वृद्धि के लिए और भी मजबूत बनाता है।