ICICI बैंक का मुनाफा 22 फीसदी बढ़कर 16,333 करोड़ रुपये हुआ

बैंक की कुल ब्याज आय में भी 17.7 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह लोन में बड़ा उछाल और वित्तीय योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल रहा।

बैंक के जमा 27.1 फीसदी बढ़े, वहीं जोखिम वाले लोन को कम करने में भी कामयाब रहा। इसका बैड लोन रेश्यो घटकर केवल 1.2 फीसदी रह गया। साथ ही, बैंक की पूंजीगत ताकत भी बढ़ी है, जिससे ICICI भविष्य के लिए अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।