ICICI बैंक का मुनाफा 22 फीसदी बढ़कर 16,333 करोड़ रुपये हुआ

ICICI बैंक का मुनाफा 22 फीसदी बढ़कर 16,333 करोड़ रुपये हुआ
बिज़नेस
ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए 16,333 करोड़ रुपये का दमदार शुद्ध मुनाफा हासिल किया है। यह मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 22.28 फीसदी ज्यादा है।
बैंक का स्टैंडअलोन मुनाफा भी 20.1 फीसदी ऊपर चढ़ा है, जो इसकी लगातार तरक्की और स्थिरता को साफ दिखाता है।
जमा में 27.1 फीसदी का आया उछाल
बैंक की कुल ब्याज आय में भी 17.7 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह लोन में बड़ा उछाल और वित्तीय योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल रहा।
बैंक के जमा 27.1 फीसदी बढ़े, वहीं जोखिम वाले लोन को कम करने में भी कामयाब रहा। इसका बैड लोन रेश्यो घटकर केवल 1.2 फीसदी रह गया। साथ ही, बैंक की पूंजीगत ताकत भी बढ़ी है, जिससे ICICI भविष्य के लिए अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।