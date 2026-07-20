क्यों ICICI बैंक ने 5,100 से ज्यादा नौकरियां कर दी कम?

ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में 5,100 से ज्यादा नौकरियां कम कर दी हैं। इससे बैंक के कर्मचारियों की संख्या 1.29 लाख से घटकर 1.24 लाख रह गई है।

हैरानी की बात यह है कि यह सब तब हो रहा है, जब बैंक ने 500 से ज्यादा नई शाखाएं खोल दी हैं। सिर्फ ICICI बैंक ही नहीं, बल्कि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने भी अपनी टीमों में से हजारों लोगों को कम किया है। खास बात यह है कि ये दोनों बैंक भी साथ-साथ नई शाखाएं खोल रहे हैं। इससे साफ है कि यह किसी एक बैंक का नहीं, बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा एक बड़ा ट्रेंड है।