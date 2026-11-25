कंपनी के ज्यादातर खाली पद भारत में हैं, जबकि कुछ पद सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी उपलब्ध हैं। हालांकि, इन जगहों पर जाने से कर्मचारियों के वेतन में 80 फीसदी तक की भारी कटौती हो सकती है क्योंकि वहां का स्थानीय वेतन अलग है।

IBM ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियां लगातार सख्त होती जा रही हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में लोगों को नौकरी पर रखने के मामले में।

ऐसे में उन भारतीय पेशेवरों के लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं, जो पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।