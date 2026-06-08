IATA ने 2026 तक एयरलाइंस का मुनाफा आधा होने की दी चेतावनी 

जेट ईंधन में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी

माना जा रहा है कि 2026 में जेट ईंधन की कीमत करीब 70 फीसदी बढ जाएगी। इस बढ़ोतरी से पूरे विमानन उद्योग का ईंधन बिल 252 अरब डॉलर (करीब 23,000 अरब रुपये) से बढ़कर 350 अरब डॉलर (करीब 35,500 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा।

यह ईंधन बिल उनकी कुल ऑपरेशनल कॉस्ट का 31 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा घेर लेगा। मध्य पूर्व की एयरलाइंस इस मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। इन्हें क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने और उडानें रद्द होने से 4.3 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) का नुकसान झेलना पड़ेगा।