SEBI ने जी एंटरटेनमेंट के फंडरेजिंग प्लान पर लगाई रोक

जी एंटरटेनमेंट के बड़े फंडरेजिंग प्लान पर फिलहाल रोक लग गई है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी को 2 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से पैसा जुटाने से रोक दिया है।

यही नहीं, कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयंका और प्रमोटर सुभाष चंद्रा पर भी एक साल के लिए सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने या किसी भी तरह का लेन-देन करने पर रोक लगा दी गई है। यह पूरा मामला तब सामने आया, जब SEBI की जांच में पता चला कि जी ने हैदराबाद की अपनी एक प्रॉपर्टी को बिना किसी जरूरी मंजूरी के लोन लेने के लिए गिरवी रख दिया था।