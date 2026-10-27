HSBC का मुनाफा 32 फीसदी बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंचा

HSBC का मुनाफा 32 फीसदी बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंचा
HSBC ने 2026 की तीसरी तिमाही में शानदार मुनाफा कमाया है। बैंक का मुनाफा 32 फीसदी बढ़कर 9.6 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) पर पहुंच गया, जिसके बाद वह अपने शेयरधारकों को 2.7 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) का भुगतान कर रहा है।
दरअसल, ऊंची ब्याज दरें और कर्ज के कम नुकसान की वजह से बैंक की कमाई में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। इसी का नतीजा है कि बैंक एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) के शेयर वापस खरीदने जा रहा है और प्रति शेयर 0.1 डॉलर (करीब 9.5 रुपये) का अंतरिम लाभांश भी बांट रहा है।
हांगकांग में जमा राशि से शुद्ध ब्याज आय बढ़ी
बैंक की शुद्ध ब्याज आय 9.3 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) तक पहुंच गई है। इसकी एक बड़ी वजह हांगकांग में जमा राशि का बढ़ना और कुछ बेहतर वित्तीय फैसले रहे।
HSBC के ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉर्ज एलहेडरी ने कहा कि अनिश्चित समय में भी अपनी रणनीति पर टिके रहने का फायदा निवेशकों को मिला है।
दूसरी तरफ, बार्कलेज जैसे दूसरे बड़े यूनाइटेड बैंक (UK) बैंक ने भी मजबूत नतीजे दिखाए हैं। इससे साफ होता है कि ब्रिटेन के बड़े बैंक फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं, भले ही उन्हें आने वाले समय में संभावित टैक्स बढ़ोतरी का सामना करना पड़े।