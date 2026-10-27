HSBC का मुनाफा 32 फीसदी बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंचा

बैंक की शुद्ध ब्याज आय 9.3 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) तक पहुंच गई है। इसकी एक बड़ी वजह हांगकांग में जमा राशि का बढ़ना और कुछ बेहतर वित्तीय फैसले रहे।

HSBC के ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉर्ज एलहेडरी ने कहा कि अनिश्चित समय में भी अपनी रणनीति पर टिके रहने का फायदा निवेशकों को मिला है।

दूसरी तरफ, बार्कलेज जैसे दूसरे बड़े यूनाइटेड बैंक (UK) बैंक ने भी मजबूत नतीजे दिखाए हैं। इससे साफ होता है कि ब्रिटेन के बड़े बैंक फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं, भले ही उन्हें आने वाले समय में संभावित टैक्स बढ़ोतरी का सामना करना पड़े।