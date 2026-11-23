नए ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, खासकर फार्मा और IT जैसी कंपनियों से अच्छी मांग देखने को मिली। इसी वजह से विनिर्माताओं ने पिछले 7 महीनों में सबसे तेजी से नई भर्तियां की हैं।

अच्छी बात ये है कि इस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई, जिससे फिलहाल महंगाई कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है।

कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण नए निर्यात ऑर्डर पिछले 4 महीनों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गति बनी हुई है।