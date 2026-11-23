भारत में फैक्ट्री गतिविधि 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची
HSBC परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में भारत का विनिर्माण क्षेत्र फरवरी के बाद से अपने सबसे अच्छे दौर में रहा है।
इस दौरान इसमें अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। भले ही सेवा क्षेत्र की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर निजी क्षेत्र की वृद्धि मजबूत बनी रही।
इस तेजी की मुख्य वजह फैक्ट्री उत्पादन में हुई बढ़ोतरी और घरेलू बाजार में स्थिर मांग रही।
7 महीने में सबसे तेजी से हुई भर्तियां
नए ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, खासकर फार्मा और IT जैसी कंपनियों से अच्छी मांग देखने को मिली। इसी वजह से विनिर्माताओं ने पिछले 7 महीनों में सबसे तेजी से नई भर्तियां की हैं।
अच्छी बात ये है कि इस दौरान कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई, जिससे फिलहाल महंगाई कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है।
कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के कारण नए निर्यात ऑर्डर पिछले 4 महीनों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गति बनी हुई है।