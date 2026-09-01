HSBC की गिफ्ट सिटी में एसेट्स 5 साल में 20 अरब डॉलर के पार
HSBC इंडिया की गिफ्ट सिटी यूनिट ने 2021 से काम शुरू करने के बाद अब तक 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) का बैलेंस शीट आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा वहां के दूसरे वैश्विक बैंकों के मुकाबले लगभग दोगुना है।
इससे पता चलता है कि HSBC अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए काफी गंभीर है। गिफ्ट सिटी में मौजूद सभी संस्थानों की कुल बैलेंस शीट अगले 5-6 सालों में करीब 250 अरब डॉलर (करीब 24,000) तक पहुंच सकती है। यह निवेशकों के बढ़ते भरोसे और बेहतर नियमों का साफ संकेत है।
अंडरराइटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान
HSBC इंडिया खास तौर पर अंडरराइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और अप्रवासी भारतीयों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर ध्यान दे रहा है। ये सभी काम भारतीय टाइम जोन के हिसाब से किए जा रहे हैं।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हितेंद्र दवे एविएशन और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में अपनी सेवाएं बढ़ाने को लेकर काफी उम्मीदें रखते हैं। हालांकि, उनका मानना है कि गिफ्ट सिटी को अभी भी सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े फाइनेंशियल हब के स्तर तक पहुंचने में थोड़ा और वक्त लगेगा।