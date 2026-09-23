भारत में कारोबारी गतिविधियां 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल काम-काज ही नहीं बढ़ा, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा हुईं। यह सब इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा उद्योग जैसे सेक्टर्स में बढ़ी मांग के चलते हुआ।

दूसरी तरफ, सर्विस सेक्टर में भी उछाल आया, खासकर प्रॉपर्टी और डिजिटल क्षेत्रों में। भले ही लागतें बढ़ रही हों, लेकिन महंगाई थोड़ी नरम पड़ी।

उद्योग के दिग्गज भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक बने हुए थे। हालांकि, सर्विस सेक्टर के निर्यात ऑर्डर्स में आई सुस्ती ने एक बार फिर याद दिलाया कि वैश्विक चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।