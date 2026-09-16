HSBC और ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी में दिए 19.3 अरब डॉलर के लोन

अगस्त में गिफ्ट सिटी की बैंकिंग संपत्ति 120 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) थी, जो सितंबर तक बढ़कर 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।

इस तरह गिफ्ट सिटी तेजी से सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े वित्तीय केंद्रों को टक्कर दे रहा है। टैक्स में मिलने वाली छूट और यहां का शानदार बुनियादी ढांचा, विशेष कार्यक्रमों के जरिए अप्रवासी भारतीयों (NRIs) से रिकॉर्ड तोड़ निवेश आकर्षित कर रहे हैं।

इन खासियतों के दम पर यह जगह वैश्विक वित्त के लिए सबसे रोमांचक नए केंद्रों में से एक बनकर उभरी है।