HSBC और ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी में दिए 19.3 अरब डॉलर के लोन
गुजरात के गिफ्ट सिटी में HSBC और ICICI बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समर्थित योजना के तहत कुल 19.3 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) वितरित किए हैं।
इसका मकसद इस वित्तीय क्षेत्र को दुनिया के नक्शे पर लाना है। यह केवल इन दोनों बैंकों का प्रयास नहीं है, बल्कि एक बड़े अभियान का हिस्सा है।
इस जोन में 20 अन्य कर्जदाताओं ने जून से अगस्त के अंत तक कुल 52.8 अरब डॉलर (करीब 5,000 अरब रुपये) का ऋण वितरित किया है।
संपत्ति 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान
अगस्त में गिफ्ट सिटी की बैंकिंग संपत्ति 120 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) थी, जो सितंबर तक बढ़कर 150 अरब डॉलर (करीब 14,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।
इस तरह गिफ्ट सिटी तेजी से सिंगापुर और हांगकांग जैसे बड़े वित्तीय केंद्रों को टक्कर दे रहा है। टैक्स में मिलने वाली छूट और यहां का शानदार बुनियादी ढांचा, विशेष कार्यक्रमों के जरिए अप्रवासी भारतीयों (NRIs) से रिकॉर्ड तोड़ निवेश आकर्षित कर रहे हैं।
इन खासियतों के दम पर यह जगह वैश्विक वित्त के लिए सबसे रोमांचक नए केंद्रों में से एक बनकर उभरी है।