अमेरिकी वाणिज्य सचिव का चीन को AI चिप्स पाबंदी पर ढील देने का प्रस्ताव

अभी अमेरिकी निर्यात के सख्त नियम चीन को एडवांस चिप्स की सीधी बिक्री पर रोक लगाते हैं, लेकिन क्लाउड एक्सेस किराए पर लेना अब भी मुमकिन है।

कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इससे हितों का टकराव हो सकता है क्योंकि लटनिक की पुरानी फर्म को इन बदलावों से फायदा मिल सकता है।

वाणिज्य विभाग का कहना है कि लटनिक ने कैंटर फिट्जगेराल्ड से अपने सभी निवेश वापस ले लिए हैं और एनवीडिया के संबंध में फर्म के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है।

इसी बीच, लटनिक नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं और अमेरिका-चीन के बीच बड़ी तकनीकी प्रतिद्वंद्विता जारी है।