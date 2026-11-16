अमेरिकी वाणिज्य सचिव का चीन को AI चिप्स पाबंदी पर ढील देने का प्रस्ताव
अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स बेचने पर लगी पाबंदियों को ढीला करने की वकालत कर रहे हैं। उनके सुझाए गए बदलावों से विदेशों में बने डाटा सेंटर एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल करके चीन की बड़ी टेक कंपनियों, जैसे टेनसेंट को कंप्यूटिंग पावर किराए पर दे सकेंगे।
इसका मतलब होगा कि चिप्स सीधे बेचे नहीं जाएंगे। इस कदम से बिटडीर द्वारा मलेशिया में चलाए जा रहे डाटा सेंटर को फायदा हो सकता है। यह सेंटर कैंटर फिट्जगेराल्ड का क्लाइंट है और 2027 तक शुरू होने की तैयारी में है।
हितों के टकराव की चिंताएं
अभी अमेरिकी निर्यात के सख्त नियम चीन को एडवांस चिप्स की सीधी बिक्री पर रोक लगाते हैं, लेकिन क्लाउड एक्सेस किराए पर लेना अब भी मुमकिन है।
कुछ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इससे हितों का टकराव हो सकता है क्योंकि लटनिक की पुरानी फर्म को इन बदलावों से फायदा मिल सकता है।
वाणिज्य विभाग का कहना है कि लटनिक ने कैंटर फिट्जगेराल्ड से अपने सभी निवेश वापस ले लिए हैं और एनवीडिया के संबंध में फर्म के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है।
इसी बीच, लटनिक नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं और अमेरिका-चीन के बीच बड़ी तकनीकी प्रतिद्वंद्विता जारी है।