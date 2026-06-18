आधार कार्ड में बदल गई है जानकारी? इन आसान तरीकों से तुरंत करें अपडेट
क्या है खबर?
आधार कार्ड आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल कनेक्शन और कई दूसरी सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में इसमें दर्ज नाम, पता, मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारियां सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का पता बदल गया है या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे समय रहते आधार में भी अपडेट कर लेना चाहिए। यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आसानी से किया जा सकता है।
टिप 1
आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें
आधार में ऑनलाइन बदलाव करने के लिए हमेशा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है और किसी तरह की धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है। वेबसाइट पर अलग-अलग जानकारियों को अपडेट करने के लिए पूरी प्रक्रिया विस्तार से दी गई है। आवेदन शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखने से पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट के पूरी की जा सकती है।
टिप 2
दस्तावेज तैयार रखें
आधार अपडेट करते समय पहचान पत्र, पते का प्रमाण और दूसरी जरूरी जानकारी से जुड़े दस्तावेज पहले से तैयार रखना काफी मददगार साबित होता है। अगर दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होंगे, तो सत्यापन प्रक्रिया भी तेजी से पूरी होगी। दस्तावेज अपलोड करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्कैन कॉपी धुंधली या अधूरी न हो। सही दस्तावेज होने से आवेदन खारिज होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है और समय की बचत होती है।
टिप 3
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जांच करें
ऑनलाइन आधार अपडेट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। किसी भी बदलाव की पुष्टि के लिए UIDAI आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो ऑनलाइन अपडेट करना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पहले नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाकर अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत या अपडेट कराना जरूरी है।
टिप 4
अपडेट की स्थिति की नियमित जांच करें
आधार में बदलाव के लिए आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति की समय-समय पर जांच करना भी जरूरी है। UIDAI की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आवेदन की प्रगति आसानी से देखी जा सकती है। इससे यह पता चलता रहता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस चरण में है। अगर कोई समस्या होती है, तो समय रहते उसे दूर किया जा सकता है। इससे यूजर्स को यह भरोसा भी रहता है कि प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ रही है।
टिप 5
जरूरत पड़ने पर नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं
अगर किसी कारण से ऑनलाइन अपडेट करने में दिक्कत आ रही है या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी आधार केंद्र जाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इन केंद्रों पर कर्मचारी सीधे मदद करते हैं और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी स्वीकार की जाती है। आधार केंद्र जाते समय अपने मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा और बार-बार आने-जाने की परेशानी भी नहीं होगी।