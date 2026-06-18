आधार कार्ड आज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है

आधार कार्ड में बदल गई है जानकारी? इन आसान तरीकों से तुरंत करें अपडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:34 am Jun 18, 202607:34 am

क्या है खबर?

आधार कार्ड आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल कनेक्शन और कई दूसरी सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में इसमें दर्ज नाम, पता, मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारियां सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का पता बदल गया है या मोबाइल नंबर बदल गया है, तो उसे समय रहते आधार में भी अपडेट कर लेना चाहिए। यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आसानी से किया जा सकता है।