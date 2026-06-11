सरकारी दस्तावेजों की जांच में हो रही देरी? अपनाएं ये आसान तरीके

टिप 2

सभी जरूरी कागजात पहले से तैयार रखें

दस्तावेजों की जांच में देरी का एक बड़ा कारण अधूरे या गलत कागजात होते हैं। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी फॉर्म सही तरीके से भरे गए हों और मांगे गए सभी प्रमाण पत्र साथ लगाए गए हों। शुरुआती स्तर पर की गई यह सावधानी बाद में होने वाली रुकावटों को कम करती है और पूरी प्रक्रिया को अधिक तेज बनाती है।