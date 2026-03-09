क्या शुरू करना चाहते हैं अपना व्यवसाय? जानिए कैसे करें वित्तीय तैयारी
जब लोग व्यवसाय शुरू करने से पहले उत्पाद के बारे में विचर करते हैं, लेकिन इसके लिए वित्तीय तैयारी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। संस्थापक के पास पैसा खत्म होने के कारण कई व्यवसाय मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि आय स्थिर होने में कितना समय लगेगा। ऐसे में सही वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। आइये जानते हैं कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय तैयारी कैसे करें।
खर्चे
खर्चों का पहले से लगा लें हिसाब
किसी भी काम को शुरू करने से पहले बुनियादी खर्चों का हिसाब-किताब कर लेना मददगार होता है। इसमें उपकरण, सामान या सॉफ्टवेयर जैसी चीजें शामिल होती हैं। साथ ही वे छोटे-मोटे खर्चे भी होते हैं, जो हर महीने सामने आते हैं। किराया, इंटरनेट, डिलीवरी खर्च, मार्केटिंग और टैक्स अक्सर लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। चाहे कारोबार छोटा हो या ऑनलाइन आमतौर पर इसमें शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा खर्चे होते हैं।
अलग खाता
निजी और व्यावसायिक खर्चे रखें अलग-अलग
खर्चे का एक अनुमानित आंकड़ा भले ही सटीक न हो, लेकिन यह किसी काम को शुरू करने में धन के बहुत जल्दी खत्म होने से बचाने में मदद करता है। नए संस्थापक अक्सर निजी धन को व्यावसायिक खर्चों के साथ मिला देते हैं। इससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कमाई हो रही है या घाटा लग रहा है। इसलिए व्यवसाय के लिए एक अलग बैंक खाता होना चाहिए। इससे नफा-नुकसान का पता चल जाता है।
इमरजेंसी फंड
खर्चों के लिए रखें इमरजेंसी फंड
नए व्यवसाय से होने वाली आय शुरुआत में अनिश्चित होती है। कुछ महीने अच्छी कमाई वाले हो सकते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल सुस्त पड़ सकते हैं। इसी कारण, कई अनुभवी उद्यमी नौकरी छोड़ने या नए व्यवसाय में भारी निवेश करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपना निजी इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वित्तीय सुरक्षा कवच के बिना व्यक्तिगत वित्तीय दायित्वों का तनाव उद्यमियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है।
कर्जा
व्यवसाय के लिए न लें ज्यादा कर्जा
उधार लिए गए पैसे से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर निर्भर रहना उद्यमियों के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। इसका कारण यह है कि भले ही व्यवसाय अपेक्षित समय सीमा के भीतर लाभ न कमाए, लेकिन लोन चुकाने की बाध्यताएं जारी रहेंगी। इसलिए, ज्यादा पैसा उधार पर लेने के बजाय छोटे स्तर से शुरुआत करें और भारी निवेश करने से पहले केवल अपने व्यवसाय के विचार को परखने के लिए सीमित पैसा लगाएं।
नकदी प्रवाह
नकदी की रखें पर्याप्त व्यवस्था
कागजों पर कोई व्यवसाय लाभदायक दिख सकता है, लेकिन नकदी प्रवाह अनियमित होने पर वह फिर भी संघर्ष कर सकता है। आपको खर्चों का भुगतान तुरंत करना पड़ता है, जबकि ग्राहकों से भुगतान कई सप्ताह बाद प्राप्त होता है। व्यवसाय में धन के प्रवाह और निकासी को समझना समस्या रोकने में सहायक होता है। व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है, लेकिन वित्त की तैयारी, लागत का अनुमान, अतिरिक्त बचत और नकदी प्रवाह के बारे में सोचना अच्छे परिणाम देता है।