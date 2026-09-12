होम लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है

होम लोन को कैसे बनाएं बेहतर? इन 5 तरीकों पर करें विचार

क्या है खबर?

घर खरीदने के लिए ज्यादातर लोग होम लोन की मदद लेते हैं। इससे अपनी पूरी जमा पूंजी लगाए बिना अपने घर का सपना पूरा किया जा सकता है। हालांकि, इसका चुनाव करते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि कौनसा बैंक सबसे ज्यादा लोन देने को तैयार है। लोन की ब्याज दर, आसान EMI, सही समय-सीमा के अलावा अन्य बातों पर विचार करना भी जरूरी होता है। आइए जानते हैं होम लोन लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें।