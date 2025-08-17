विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले पखवाड़े में बिकवाली पर ज्यादा जोर दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक निकाले करीब 21,000 करोड़ रुपये

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने अगस्त के पहले पखवाड़े में लगभग 21,000 करोड़ रुपये मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं। बिकवाली में आई यह तेजी अमेरिका-भारत व्यापार तनाव, पहली तिमाही की सुस्त कॉर्पोरेट आय और भारतीय रुपये का कमजोर प्रदर्शन के कारण रही है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के लिए FPI की शेयरों से कुल निकासी 1.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। FPI की गतिविधियां आगे टैरिफ को लेकर होने वाली कार्रवाई से प्रभावित होंगी।