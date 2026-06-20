डुप्लिकेट राशन कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

डुप्लिकेट राशन कार्ड बनवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:12 am Jun 20, 202611:12 am

क्या है खबर?

राशन कार्ड देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी मदद से लोग सस्ती दरों पर जरूरी खाद्य सामग्री खरीद पाते हैं। कई बार यह कार्ड गुम हो जाता है या खराब हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, सरकार ने डुप्लिकेट राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है। कुछ बातों का ध्यान रखकर लोग बिना ज्यादा परेशानी के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।