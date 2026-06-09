यह काम जल्दी और बिना ज्यादा परेशानी के पूरा किया जा सकता है

खो गया राशन कार्ड? ऐसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:02 pm Jun 09, 202606:02 pm

क्या है खबर?

राशन कार्ड सरकार की कई योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपका राशन कार्ड खो गया है, खराब हो गया है या उसमें किसी तरह की समस्या आ गई है, तो आप डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने से यह काम जल्दी और बिना ज्यादा परेशानी के पूरा किया जा सकता है।