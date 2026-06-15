जन्म प्रमाण पत्र एक बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है

जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना? इन आसान कदमों से करें आवेदन

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:03 pm Jun 15, 202608:03 pm

क्या है खबर?

भारत में जन्म प्रमाण पत्र एक बेहद जरूरी दस्तावेज माना जाता है, जो पहचान और उम्र का आधिकारिक प्रमाण होता है। कई लोगों का जन्म समय पर दर्ज नहीं हो पाता, जिसके कारण बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि, यह प्रक्रिया पहली नजर में कठिन लग सकती है, लेकिन सही जानकारी और जरूरी दस्तावे होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी नियमों और चरणों को समझना जरूरी है।