EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि घर बैठे सही कर सकते हैं

EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि गलत है? घर बैठे 5 स्टेप्स में ऐसे करें सुधार

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:53 am Nov 11, 202608:53 am

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में नाम, जन्मतिथि या दूसरी जानकारियां गलत होने पर आपको परेशानी हो सकती है। इसकी वजह से PF का पैसा निकालने, दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने या क्लेम पाने में देरी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन सुविधा दी है। इसके जरिए सदस्य घर बैठे अपने अकाउंट की गलत जानकारियां ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।