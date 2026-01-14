EPS योगदान में क्या हो सकती हैं त्रुटियां? जानिए उन्हें कैसे ठीक करें 

कई वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) योगदान में गड़बड़ी का पता तब चलता है, जब वे अपना भविष्य निधि (PF) हस्तांतरित करने या पेंशन संबंधी दावा करने के लिए आवेदन करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने स्वीकार किया है कि पात्रता संबंधी भ्रम और नियोक्ताओं द्वारा दाखिल की गई फाइल्स में त्रुटियों के कारण वेतन भुगतान में गड़बड़ी हुई है। आइये जानते हैं EPS योगदान में हुई इन त्रुटियों को कैसे ठीक करें।

पात्रता पात्रता संबंधी त्रुटी के कारण आती है परेशानी EPFO के नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ज्वाइनिंग के समय 15,000 रुपये से अधिक होता है, वे आमतौर पर EPS के लिए पात्र नहीं होते हैं, जब तक कि वे पहले से ही EPS के सदस्य न रहे हों। कई नियोक्ता कर्मचारी के पात्र न होने पर भी नियोक्ता के हिस्से का कुछ भाग EPS को भेज देते हैं। कुछ मामलों में पात्र कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के समय गलत घोषणाओं के कारण बाहर कर दिया जाता है।

त्रुटियां जॉइनिंग डिक्लेरेशन की गलती गलती का एक अन्य आम कारण फॉर्म 11 है, जो कि जॉइनिंग डिक्लेरेशन है। अगर, कोई कर्मचारी पिछली EPS सदस्यता के बारे में गलत जानकारी देता है या मानव संसाधन विभाग इसे गलत समझता है। यह गलती वर्षों तक किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना बनी रह सकती है। ये गलतियां आमतौर पर तभी सामने आती हैं, जब EPF ट्रांसफर विफल हो जाता है या जब पेंशन सेवा विवरण मेल नहीं खाते हैं।

जांच गलतियों की ऐसे करें जांच EPS में त्रुटियों का पता लगाने के लिए अपने रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करना उचित है। EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें और अपनी EPF पासबुक डाउनलोड करें। EPF और EPS के लिए अंशदान अलग-अलग दिखाए जाते हैं। इसके अलावा यह देखें कि आपका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक होने के बावजूद EPS अंशदान दिखाई दे रहा है, पात्र होने के बावजूद EPS प्रविष्टियां गायब हैं या EPS में सेवा की तिथियां पिछले रोजगार इतिहास से मेल खाती हैं।

EPFO अंशदान में गलती होने पर EPFO क्या करेगा? EPFO गलत तरीके से जमा किए गए EPS अंशदान को सुधार सकता है। संगठन या तो गलत तरीके से जमा की गई राशि को वापस EPF खाते में स्थानांतरित कर देता है या रिकॉर्ड को इस तरह समायोजित करता है कि पेंशन सेवा सही ढंग से दर्ज हो। कुछ मामलों में सत्यापन के बाद रिफंड जारी किया जाता है। वह केवल सदस्यों के अनुरोधों पर ही कार्रवाई नहीं करता है। नियोक्ता की भूमिका इसमें केंद्रीय है।