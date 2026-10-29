धनतेरस पर चांदी खरीदने से पहले कैसे जांचें उसकी शुद्धता और हॉलमार्क?

चांदी पर लिखे नंबर से उसकी शुद्धता का पता चलता है।

999 नंबर का मतलब 99.9 प्रतिशत, 925 का मतलब 92.5 प्रतिशत और 800 का मतलब 80 प्रतिशत शुद्ध चांदी है। हॉलमार्क की जांच के लिए BIS केयर ऐप में HUID सत्यापन का विकल्प खोलें और वस्तु पर लिखा 6 अंकों का कोड दर्ज करें।

इसके बाद दिखाई गई जानकारी को चांदी के सामान से मिलाएं। वस्तु का प्रकार या शुद्धता अलग होने पर उसे खरीदने से बचें।