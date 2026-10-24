जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का 26 अक्टूबर को होगा आवंटन, जानिए कैसे देखें स्टेटस

अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, आवंटन की स्थिति 26 अक्टूबर को घोषित किए जाने की उम्मीद है। एक बार स्थिति जारी हो जाने पर निवेशक अपने आवेदनों का परिणाम जानने के लिए 3 प्लेटफॉर्म में से किसी पर भी जा सकते हैं।

27 अक्टूबर को निवेशकों के डीमैट अकाउंट्स में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जिनको शेयर आवंटित नहीं होंगे, उन्हें रिफंड उसी दिन जारी कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, 28 अक्टूबर को शेयर BSE और NSE पर लिस्ट हो जाएंगे।