सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना राशि जमा नहीं होने पर खाता बंद हो जाता है

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हो गया बंद? ऐसे कर सकते एक्टिव

क्या है खबर?

सरकार ने बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्चे उठाने के लिए माता-पिता की सहायता के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की थी। परिपक्व होने पर इसकी मूल राशि और इस पर मिलने वाला ब्याज दोनों टैक्स फ्री होता है। इसमें हर महीने एक निर्धारित राशि जमा करानी होती है, लेकिन कई बार लोग इससे चूक जाते हैं। इस कारण यह खाता निष्क्रिय हो जाता है। आइये जानते हैं कि इस अकाउंट को कैसे एक्टिव करें।