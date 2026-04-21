कैसा रहा है ऐपल में टिम कुक का सफर? 15 साल बाद छोड़ेंगे CEO का पद

ऐपल को एक तकनीकी दिग्गज कंपनी के रूप में ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले टिम कुक 15 साल बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद छोड़ रहे हैं। 1 सितंबर को वे जॉन टर्नस को कमान सौंप देंगे। उन्होंने मात्र 300 अरब डॉलर (करीब 27,900 अरब रुपये) से बढ़ाकर 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.7 लाख अरब रुपये) के बाजार पूंजीकरण की एक प्रभावशाली विरासत छोड़ी है। आइये जानते हैं आईफोन निर्माता कंपनी में कुक का कैसा कार्यकाल रहा है।

शुरुआत ऐपल से पहले कहां से की शुरुआत? कुक लगभग 3 दशक पहले 1998 में निवर्तमान CEO स्टीव जॉब्स के निर्देशन में ऐपल में शामिल हुए थे। इससे पहले वे एक साल से भी कम समय के लिए कॉम्पैक में कॉर्पोरेट मैटेरियल्स के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने IBM में भी एक दशक से अधिक समय बिताया था, जहां उन्होंने उत्तरी अमेरिका में पूर्ति विभाग के निदेशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद ऐपल से जुड़ने का फैसला किया और उन्होंने संचालन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पदभार संभाला।

बदलाव परिचालन रणनीति में किया बदलाव संचालन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कुक ने ऐपल की प्रक्रियाओं में बदलाव करके उसे अधिक कुशल बनाया। उन्होंने चीनी असेंबली भागीदारों के साथ अनुबंध के आधार पर निर्माण की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इस रणनीति ने कंपनी को अधिक लचीलापन प्रदान किया और इन्वेंट्री रखने की अवधि को कम किया, जिससे उत्पादों में नई तकनीकों को तेजी से अपनाने में मदद मिली। उनके नेतृत्व में कंपनी को उत्पादन लागत कम करने में भी मदद मिली।

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नेतृत्व जाॅब्स ने टिम को घोषित किया उत्तराधिकारी दिग्गज संस्थापक जॉब्स ने 2005 में CEO का पद संभाला तो कुक उन्हें सीधे रिपोर्ट करते थे, लेकिन इसके बाद उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे बिगड़ने लगा। इसी के चलते उन्होंने 2011 में पद छोड़ने का फैसला लिया और कुक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की सिफारिश की। उनके नेतृत्व में ऐपल का बाजार पूंजीकरण अगस्त, 2011 में लगभग 348 अरब डॉलर (करीब 32,360 अरब रुपये) से बढ़कर अक्टूबर, 2025 में 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.7 लाख अरब रुपये) हो गया।

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उत्पादों में विस्तार आईफोन के यूजर्स की संख्या में हुआ इजाफा कुक के नेतृत्व में ऐपल ने आईफोन जैसे प्रमुख उत्पादों के लिए अपने यूजर बेस में भारी वृद्धि देखी। जनवरी 2021 में कंपनी ने घोषणा की कि उसके सक्रिय आईफोन यूजर्स की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है। इस दौरान कंपनी ने कई रणनीतिक अधिग्रहण भी किए, जिनमें अक्टूबर, 2018 में 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,580 करोड़ रुपये) में डायलॉग सेमीकंडक्टर और 2019 में 1 अरब डॉलर में इंटेल का मॉडेम व्यवसाय शामिल है।