ITC शेयरों में गिरावट से LIC को कैसे हुआ 11,400 करोड़ रुपये का नुकसान?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में ITC के शेयरों में आई तेज गिरावट के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीते दो कारोबारी दिनों में ITC का शेयर करीब 14 प्रतिशत टूट गया है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है। LIC के पास ITC में 15.86 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेयरों में गिरावट के चलते LIC की निवेश वैल्यू में दो दिनों में करीब 11,460 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई है।
संपत्ति
निवेशकों की कुल संपत्ति में बड़ी गिरावट
ITC के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर सिर्फ LIC तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सभी निवेशकों पर पड़ा है। कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स को मिलाकर कुल निवेशकों की संपत्ति में करीब 72,300 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को ITC के शेयरों में करीब 10 प्रतिशत की एक दिन की बड़ी गिरावट देखी गई थी। आज भी शेयर करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया और तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।
वजह
एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शेयर पर दबाव
ITC के शेयरों में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह नया टैक्स 1 फरवरी से लागू होगा। इसके अलावा, सिगरेट पर पहले से ही 40 प्रतिशत GST भी लागू है, जिससे कुल टैक्स बोझ और बढ़ गया है।
आशंका
कीमतें बढ़ने और बिक्री घटने की आशंका
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स बढ़ने के असर को कम करने के लिए सिगरेट कंपनियों को अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। इससे ग्राहकों की मांग और बिक्री वॉल्यूम पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादा टैक्स का पूरा बोझ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कीमतों में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इसी चिंता के चलते ITC के शेयरों पर फिलहाल लगातार दबाव बना हुआ है।