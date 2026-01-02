ITC शेयरों में गिरावट से LIC को कैसे हुआ 11,400 करोड़ रुपये का नुकसान? 

संपत्ति निवेशकों की कुल संपत्ति में बड़ी गिरावट ITC के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर सिर्फ LIC तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सभी निवेशकों पर पड़ा है। कंपनी के सभी शेयरहोल्डर्स को मिलाकर कुल निवेशकों की संपत्ति में करीब 72,300 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को ITC के शेयरों में करीब 10 प्रतिशत की एक दिन की बड़ी गिरावट देखी गई थी। आज भी शेयर करीब 5 प्रतिशत तक टूट गया और तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

वजह एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शेयर पर दबाव ITC के शेयरों में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह नया टैक्स 1 फरवरी से लागू होगा। इसके अलावा, सिगरेट पर पहले से ही 40 प्रतिशत GST भी लागू है, जिससे कुल टैक्स बोझ और बढ़ गया है।

