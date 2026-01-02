ITC के शेयरों में 2 दिनों में 14 प्रतिशत की गिरावट हुई दर्ज
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में ITC के शेयरों में 2 दिनों से गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज (2 जनवरी) सुबह भी कारोबार की शुरुआत में ITC के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। बीते 2 कारोबारी दिनों में यह शेयर कुल मिलाकर लगभग 14 प्रतिशत टूट चुका है। इस भारी गिरावट से छोटे और बड़े निवेशकों में चिंता बढ़ी है और कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बड़े नुकसान के साथ नीचे आ गया है।
वजह
सिगरेट पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी बनी बड़ी वजह
ITC के शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह सिगरेट पर लगाई गई नई एक्साइज ड्यूटी मानी जा रही है। सरकार ने 1 फरवरी से प्रति हजार सिगरेट पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले से सिगरेट की कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिससे बिक्री, मांग और वॉल्यूम पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और कारोबार दबाव में आ सकता है।
अन्य
ब्रोकरेज और एनालिस्ट्स की चिंता बढ़ी
ब्रोकरेज फर्मों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से ITC के सिगरेट कारोबार पर दबाव और बढ़ सकता है। कई ब्रोकरेज ने कंपनी के EBITDA, मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ के अनुमान घटा दिए हैं। उनका कहना है कि कीमतें बढ़ने से ग्राहक सिगरेट की खपत कम कर सकते हैं। इस वजह से आने वाले कुछ तिमाहियों में कंपनी के नतीजे कमजोर बने रहने की आशंका जताई जा रही है।