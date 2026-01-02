ITC के शेयरों में 2 दिनों में 14 प्रतिशत की गिरावट हुई दर्ज

ITC के शेयरों में 14 प्रतिशत की गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:15 am Jan 02, 2026

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में ITC के शेयरों में 2 दिनों से गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज (2 जनवरी) सुबह भी कारोबार की शुरुआत में ITC के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। बीते 2 कारोबारी दिनों में यह शेयर कुल मिलाकर लगभग 14 प्रतिशत टूट चुका है। इस भारी गिरावट से छोटे और बड़े निवेशकों में चिंता बढ़ी है और कंपनी का बाजार मूल्यांकन भी बड़े नुकसान के साथ नीचे आ गया है।