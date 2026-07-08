भारी बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं

मानसून में घर और वाहन को नुकसान होने पर कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:25 pm Jul 08, 202607:25 pm

क्या है खबर?

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगह घरों में पानी भर गया, जबकि सड़कों पर खड़ी और चलती गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में फंस गईं। ऐसे हालात में लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि, सही इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर घर और वाहन को हुए नुकसान की भरपाई का दावा किया जा सकता है।